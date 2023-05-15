Эксперт рассказал о значении ракетных ударов по Тернополю и Петропавловке
Благодаря ракетным ударам по пунктам дислокации подразделений ВФУ, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, поступивших из западных стран, подразделениям российских войск станет значительно легче на линии боевого соприкосновения, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
Так он прокомментировал сообщение Минобороны РФ от 14 мая, в котором говорилось о том, что в ходе ударов были поражены цели в районе города Тернополь, а также недалеко от Петропавловки в Днепропетровской области.
«Нехватка оружия и боеприпасов у противника позволит нашим бойцам лучше отражать атаки, уничтожать врага», — рассказал Василий Дандыкин.
По его словам, удар был результативным, так как Зеленский тут же начал требовать в Европе всё больше и больше оружия.
«Такие удары надо наносить систематически и по всей территории, включая Западную Украину, где были созданы большие склады вооружений из стран НАТО и где в последнее время начали забывать о том, что идет спецоперация», — отметил он.
Также Василий Дандыкин рассказал, что бои стали более ожесточенными. В частности, по мнению эксперта, об этом говорят потери ВФУ в тысячу и более боевиков в день убитыми и ранеными, а также количество уничтоженной нашими войсками бронетехники.
«Удары по военным объектам в тыловых районах в этой ситуации имеют особое значение», — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.
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