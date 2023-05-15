ИИС-1 и ИИС-2 могут перестать существовать в 2027 году
В этом месяце планируется внесение в Госдуму законопроекта по Индивидуальному инвестиционному счету третьего типа (ИИС-3). Проект для обсуждения Минфин опубликовал еще в марте этого года. Однако в документе не содержались конкретные параметры сроков переходного периода, в течение которого могут сохраниться ИИС-1 и ИИС-2.
«Переход будет осуществляться постепенный. Сначала вступит в силу запрет на открытие новых счетов», — рассказал в интервью «Известиям» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) замглавы Минфина Алексей Моисеев.
По его словам, планируется установить переходный период в три года.
Таким образом, если старт ИИС-3 произойдет со следующего года, как этого хотели бы финансовые власти, то уже в 2024-м нельзя будет открыть ИИС-1 и ИИС-2, а через три года этими инструментами нельзя будет воспользоваться.
«Да, три года не будут открываться новые, и надо будет в течение трех лет с этим что-то сделать, но пока это еще переговорный процесс», — уточнил Алексей Моисеев.
Напомним, что три года — это минимальный срок, на которые нужно заключить договор по ИИС-1 и ИИС-2, чтобы получить налоговый вычет. Максимального срока – нет.
Подробнее читайте в интервью Алексея Моисеева «Известиям»:
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