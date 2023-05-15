Российские ученые открыли новые опасные виды клещей

Ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) открыли три новых вида клещей, которые переносят чуму и лихорадку Западного Нила. Результаты исследования опубликованы в журнале Persian Journal of Acarology.

Согласно выводам специалистов, паразиты широко распространены в Монголии и Сибири. Обнаруженные насекомые, по словам ученых, принадлежат к двум видам. Один известен как переносчик бартонелеза, а второй — клещевого энцефалита, боррелиоза, лихорадки Западного Нила, чумы, а также других опасных заболеваний.

Паразиты принадлежат к двум семействам — Spinturnicidae и Macronyssidae, пишет RT. Один вид выявили в 2020 году из заспиртованных сборов коллекции летучих мышей. Второго обнаружили прижизненно: сняли с рукокрылых, отловленных в Бурятии и Туве, сообщает телеканал «360».

Ученые отметили, что морфологически новые клещи не похожи на описанных ранее. Специалисты пришли к выводу, что, вероятнее всего, они обитают южнее азиатской части России и могут, предположительно, находиться на территории Китая.

В дальнейшем ученые планируют работать в сотрудничестве с китайскими специалистами.

11 мая врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала о четырех передаваемых клещами опасных инфекциях.

К ним относятся боррелиоз, эрлихиоз, бабезиоз и анаплазмоз.

2 мая главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил НСН об опасности клещевого энцефалита для всех возрастов. По его словам, к клинической картине этого заболевания относятся повышение температуры, быстро проявляющиеся неврологические симптомы. Альтштейн уточнил, что заболевание очень тяжелое, 10–20% случаев приводят к параличу. По его словам, специального лекарства против вируса нет, а для профилактики существуют действенные вакцины.

Ранее российский ученый-вирусолог, директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Г.П. Сомова Михаил Щелканов посоветовал при укусе клеща необходимо срочно обращаться к специалистам, чтобы они назначали правильное лечение, если оно необходимо. Клеща грамотно извлекут, проверят на наличие патогенов, посмотрят наличие антител против соответствующих патогенов в вашем организме, отмечает телеканал «Звезда». Вирусолог добавил, что активность клещей из года в год изменяется. Это связано в первую очередь с климатическими факторами.

В июне 2020 года доктор биологических наук Нина Тикунова развеяла миф о том, что клещи не кусают людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Она также опровергла то, что они предпочитают кусать людей с определенной группой крови. Тикунова добавила, что клещи выбирают своих жертв по запаху, пишет «Ридус».