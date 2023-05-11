Врач рассказала о четырех передаваемых клещами опасных инфекциях

В России клещи переносят не только вирусный клещевой энцефалит, но как минимум еще четыре серьезные бактериальные инфекции, вакцин против которых нет. К ним относятся боррелиоз, эрлихиоз, бабезиоз и анаплазмоз. О том, чем они опасны «Известиям» 11 мая рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

«Самая распространённая на территории России клещевая инфекция — боррелиоз, или болезнь Лайма. Из-за того, что боррелиоз может протекать почти без симптомов, больные иногда не замечают проблемы месяцами и даже годами, а к врачу обращаются уже на стадии отдаленных осложнений. От деятельности бактерии страдают сердце, почки и печень, часто начинают болеть суставы, могут проявиться нарушения речи и координации», — рассказала Демьяновская.

Следующая бактериальная инфекция, передаваемая иксодовыми клещами, — это эрлихиоз. Как отметила врач, она атакует белые клетки крови, стенки кровеносных сосудов и внутренние органы. Уже через 14–30 дней, по ее словам, у человека появляется боль в мышцах, сыпь на коже и лихорадка, иногда кашель и першение в горле. При тяжелом течении возможны сбои в работе печени, почек, центральной нервной системы, костного мозга.

«Возбудитель бабезиоза, попав в кровь, атакует эритроциты, повреждает их и тем самым вызывает анемию. Инфекция может развиваться без симптомов, а может сопровождаться недомоганием, болью в мышцах и температурой до 39–40 градусов. В тяжелых случаях болезнь приводит к кислородному голоданию и острой почечной недостаточности», — продолжила Демьяновская

Еще одна болезнь, про которую она рассказала — анаплазмоз. По ее словам, инфекция довольно быстро разрушает клетки иммунной системы и провоцирует воспаление внутренних органов. Через 14 дней после укуса клеща появляется лихорадка, слабость, головная боль, боли в мышцах и суставах, реже — кашель, тошнота или диарея.

При этом, врач обратила внимание, что специфических симптомов у анаплазмоза нет, а развитие болезни во многом зависит от возраста и состояния здоровья человека: возможно нарушение работы почек, безжелтушный гепатит, в редких случаях — воспаление оболочек головного и спинного мозга. Из-за ослабления иммунитета пациенты с анаплазмозом подвержены вирусным и грибковым заболеваниям.

«Все четыре заболевания могут вызвать тяжелые долгосрочные последствия для здоровья, но при условии ранней диагностики во многих случаях поддаются лечению. Чтобы не допустить осложнений, нужно сдать на анализ клеща, извлеченного из кожи, а через 10 дней после укуса — кровь на клещевые инфекции. Если патогены выявлены или подозрительные симптомы появились раньше — срочно обращайтесь к врачу», — рекомендовала специалист.

Кроме того, по ее словам, стоит насторожиться, даже если человек заметил паразита, ползущего по телу, — возможно, он искал подходящее место и уже пробовал присосаться на разных участках кожи. Также необходимо обращать внимание на ранки или небольшие синяки, которые возникли после прогулок.

Накануне, 10 мая, в Роспотребнадзоре сообщили, что с начала 2023 года от укусов клещей пострадали более 41 тыс. россиян. В ведомстве также отметили, что привито от клещевого вирусного энцефалита 2,02 млн человек, тогда как в прошлом году за аналогичный период было привито около 1,67 млн. Всего в текущем сезоне планируется вакцинировать более 3,48 млн человек.