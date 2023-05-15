На границе РФ с Китаем выстроилась очередь из фур в 10 км

На границе России с Китаем выстроились километровые очереди, пустые грузовики никак не могут попасть в КНР, чтобы забрать товары. Вереница машин растянулась на 7–10 км, выяснили «Известия», побывав на Забайкальском пункте пропуска.

Здесь достаточно накаленная атмосфера: водители нападают друг на друга, не выдерживая напряжения, ведь за день дальнобойщики проезжают всего около 90–100 м, рассказал один из них.

Другой участник процесса добавил, что движение в живой очереди катастрофически медленное — около 10 машин в день. А потребности в пропускной способности приграничного пункта резко выше — около 300 машин в день, оценили сами дальнобойщики. Поэтому в ожидании можно провести несколько недель, просыпаясь каждое утро на перекличку.

Сейчас граница фактически на замке — моментальное оформление деклараций, электронная очередь здесь не работают, убедились «Известия». Водителям приходится самостоятельно искать варианты выхода из ситуации: например, за проезд границы вне очереди придется заплатить «в серую» до 350 тыс. рублей, рассказали дальнобойщики «Известиям».

По словам представителя одного из местных профсоюзов, проезд без препятствий в среднем стоит 250 тыс. рублей. По информации нескольких источников издания, знакомых с ситуацией, Забайкальский пункт пропуска — самый проблемный, он граничит с китайским уездом Маньчжурия.

Как писали местные СМИ, в начале мая там образовалась вереница из фур на 10 км. Постоянные пробки возникали из-за конфликтов между водителями. Одни из них хотели пересекать границу по очереди на бумаге, другие — по электронной, которая позволяет свободно передвигаться. Их формируют местные волонтеры, рассказали «Известиям» очевидцы.

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Точка напряжения: очередь из фур на границе с Китаем достигла 10 км