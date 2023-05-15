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Замглавы Минфина назвал вероятного регулятора криптоотрасли

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Дюжий
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Регулятором отрасли криптовалют в России, скорее всего, будет Федеральная налоговая служба (ФНС), которая станет входным окном для участников рынка. Об этом в интервью «Известиям» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев.

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В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находятся три законопроекта, которые касаются регулирования криптовалют в России. В одном из проектов указывается, что правительство назначит ведомство, которое будет регулировать эту новую отрасль.

«Вопрос обсуждается. В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС», — рассказал в интервью «Известиям» Алексей Моисеев.

Он также пояснил, каким будет рынок криптовалют. Если говорить о базовом варианте, а не об экспериментальных правовых режимах, то граждане, как юридические, так и физические лица, могут добыть криптовалюту, продать на внешнем рынке или держать. Больше ничего делать нельзя — ни купить обратно, не расплатиться. При этом кошелек и все операции должны быть задекларированы, с них должен быть уплачен налог, поскольку возникает доход, подчеркнул замминистра финансов.

«Информация о кошельке, транзакциях поступает в три организации. Во-первых, это ФНС, которая, видимо, будет окном для деклараций гражданина. Она сейчас то же самое делает по иностранным счетам, а кошелек для криптовалюты в этом смысле ничем не отличается. Во-вторых, Росфинмониторинг, поскольку возникают риски, связанные с отмыванием и т.п. В-третьих, Центральный банк», — сказал он.

Но интерфейсом для всех, кроме банков, будет ФНС, отметил Алексей Моисеев.

Подробнее читайте в интервью Алексея Моисеева «Известиям»:

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