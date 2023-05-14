Один человек погиб и двое пострадали в массовом ДТП на трассе «Дон»
В Ростовской области произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей. Как сообщил 14 мая отдел пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области, в результате происшествия погиб человек, еще двое получили травмы и были доставлены в медучреждения.
Отмечается, что на 1097-м км трассы М-4 «Дон» водитель автомобиля «Газель» столкнулся с грузовиком Iveco, который после удара въехал в ВАЗ-2107. Тот, в свою очередь, ударил легковой автомобиль Toyota Camri, а та продолжила движение до столкновения с Kia Ceed. При этом Iveco от удара опрокинулся.
«В результате ДТП получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение пассажир автомобиля Iveco и водитель автомобиля ВАЗ-2107. Водитель автомобиля «Газель» от полученных травм скончался на месте ДТП», — указали в ведомстве.
Как добавили в компании «Автодор», из-за аварии движение на трассе в сторону Москвы было перекрыто. Сейчас оно восстановлено по правой полосе.
Ранее, 12 мая, на 83-м км трассы А-300 Самара – Большая Черниговка произошло серьезное ДТП, в котором погибли пять человек. В Большеглушицком районе недалеко от поселка Степной столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Среди погибших — двое детей.