Эксперт назвал способы распознать коммунального мошенника

Коммунальные мошенники делают обход по квартирам и предлагают платные услуги, поэтому важно знать способы распознавания злоумышленников. Об этом 14 мая рассказал юрисконсульт отдела защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков агентству «Прайм».

По словам эксперта, часто псевдокоммунальщики предлагают проверить и заменить счетчики учета воды, осмотреть газовые плиты и вентиляционные отверстия, установить фильтры для очистки воды и так далее.

«Мошенники могут не только предлагать на месте заменить счетчик или провести установку фильтра или трубы, но и запугивать штрафами и санкциями, вплоть до отключения воды и вызова полиции, если жилец прямо сейчас не согласится на замену оборудования», — объяснил специалист.

В большинстве случаев оборудование в квартире находится в исправном состоянии и не нуждается в проверке или замене, поэтому согласие на проведение работ может привести не только к потере денег, но и к установке некачественных потенциально опасных приборов, предупредил Поздняков.

Отсутствие спецодежды и форма без знаков компании, неспособность объяснить конкретную цель визита (только фразы по типу «общий осмотр квартиры»), просьба незамедлительно провести замену оборудования, требование оплаты наличными — всё это признаки того, что вам попались мошенники.

Открывать дверь необязательно, но если все-таки открыли, то стоит запросить удостоверение сотрудника, в котором должны быть ФИО, наименование и печать организации, включая ее ИНН и ОГРН, дополнительно можно запросить наряд на работы. Данные желательно записать или сделать фото, посоветовал эксперт.

Поздняков также порекомендовал позвонить в проверяющую компанию и сообщить им данные о сотруднике, чтобы узнать, действительно ли проводится какая-то проверка и что проверяют.

Ранее, 11 мая, заслуженный юрист России Иван Соловьев дал советы по ведению диалога с телефонными мошенниками. В случае поступления подозрительного телефонного звонка следует задать собеседнику уточняющие вопросы, чтобы максимально четко узнать статус «сотрудника», например, попросить продиктовать должность, звание, ФИО, номер служебного удостоверения.