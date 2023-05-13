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Британские врачи назвали «молчаливый» симптом тромбоза

Британские врачи назвали внезапную ноющую боль в ноге или руке симптомом тромбоза
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Фото: Global Look Press
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Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали о симптоме, который может являться предвестником тромбоза. Об этом сообщил портал Express 12 мая.

По словам специалистов, люди часто игнорируют сигналы организма, а сложнее всего заподозрить патологию. Одним из «молчаливых» симптомов развивающегося тромбоза считается внезапная боль в конечностях ноющего характера.

Неприятные ощущения также могут периодически появляться и исчезать. При этом, как отмечают врачи, человек не ударялся этим местом и на нем нет гематомы или припухлости. Подобное состояние появляется при начале образования кровяного сгустка.

Однако специалисты добавили, что подобные ощущения могут возникнуть не только из-за тромбоза. В случае, когда дискомфорт присутствует больше двух недель, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

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Ранее, 13 апреля, врач-невролог нейрохирургического отделения Российской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Рассказчикова рассказала «Известиям» о признаках тромбоза у детей.

Симптомы, по ее словам, включают в себя интенсивно нарастающую головную боль, отек диска зрительного нерва, изменения психического состояния, а также ухудшение зрения. Врач указала, что родителям следует обратить внимание, если у ребенка длительная, упорная и необычная головная боль.

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