Британские врачи назвали «молчаливый» симптом тромбоза

Врачи Национальной службы здравоохранения Великобритании рассказали о симптоме, который может являться предвестником тромбоза. Об этом сообщил портал Express 12 мая.

По словам специалистов, люди часто игнорируют сигналы организма, а сложнее всего заподозрить патологию. Одним из «молчаливых» симптомов развивающегося тромбоза считается внезапная боль в конечностях ноющего характера.

Неприятные ощущения также могут периодически появляться и исчезать. При этом, как отмечают врачи, человек не ударялся этим местом и на нем нет гематомы или припухлости. Подобное состояние появляется при начале образования кровяного сгустка.

Однако специалисты добавили, что подобные ощущения могут возникнуть не только из-за тромбоза. В случае, когда дискомфорт присутствует больше двух недель, стоит незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее, 13 апреля, врач-невролог нейрохирургического отделения Российской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Рассказчикова рассказала «Известиям» о признаках тромбоза у детей.

Симптомы, по ее словам, включают в себя интенсивно нарастающую головную боль, отек диска зрительного нерва, изменения психического состояния, а также ухудшение зрения. Врач указала, что родителям следует обратить внимание, если у ребенка длительная, упорная и необычная головная боль.