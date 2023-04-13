Реклама
Прямой эфир
Мир
Грушко назвал прием Финляндии в НАТО подпиткой милитаристских амбиций альянса
Мир
В NASA признались в почитании достижений Гагарина
Мир
Ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии
Мир
Антонов призвал США согласовать прибытие делегации РФ на мероприятия ООН
Мир
Трамп допустил причастность Байдена к утечке развединформации
Мир
В ЛНР обвинили США в гонении ВСУ «на убой» для политических дивидендов
Мир
Грушко отметил риски из-за увеличения линии соприкосновения между РФ и НАТО
Мир
Стало известно о планах G7 ввести санкции против алмазов из России
Мир
В США признали ослабление обороноспособности НАТО из-за расширения
Мир
На острове Хоккайдо объявили массовую эвакуацию из-за ракеты КНДР
Мир
На Украине начали расследование против «Квартала 95» по заявлению УПЦ
Экономика
Власти захотели регулировать умную электронику в автомобилях
Общество
Сумму внесудебного списания долгов увеличат до 1 млн рублей

Детский невролог рассказала о симптомах тромбозов у детей

Невролог Рассказчикова: длительная головная боль у ребенка может указывать на наличие тромбоза
0
Фото: TASS/DPA/Arno Burgi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Церебральный венозный тромбоз (ЦВТ) — это образование тромба в венозном синусе или мозговой вене с последующей закупоркой сосуда. Обычно он возникает у взрослых, но ему подвержены и дети. О симптомах заболевания у детей, его причинах и лечении «Известиям» 13 апреля рассказала врач-невролог нейрохирургического отделения Российской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Рассказчикова.

Церебральный венозный тромбоз — это тип инсульта, при котором происходит частичная или полная закупорка кровотока в венозной системе головного мозга. Как отметила Рассказчикова, тромбоз церебральных вен и твердой мозговой оболочки встречается реже, чем большинство других видов инсульта, но он может быть более сложным в диагностике.

«Симптомы включают интенсивно нарастающую головную боль со рвотой или без нее, отек диска зрительного нерва, изменения психического состояния, ухудшение зрения. Нередко возникает неврологический дефицит: гемипарезы, гемианестезия, нарушение речи и судороги. Родителям следует обратить внимание, если у ребенка длительная, упорная, необычная головная боль», — рассказала врач.

Она также добавила, что частота венозных тромбозов по статистике составляет один случай на 200 тыс. человек. При этом, у детей с онкологическими заболеваниями, по некоторым данным, вероятность возникновения синус-тромбоза может достигать 15–30%.

«Помимо этого, в последнее время специалисты говорят о кратном увеличении выявленных случаев. Это связано с тем, что тромбоз может возникать у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, причем как в момент острого течения болезни, так и спустя три-шесть и более месяцев после выздоровления», — отметила Рассказчикова.

По ее словам, чаще всего заболевание встречается у детей в возрасте до года, а также у подростков. Однако его появление возможно и в других возрастных группах.

Говоря о факторах развития тромбозов, врач рассказала, что сочетание двух из них существенно повышает риск их возникновения. К этим факторам, в частности, относятся: обезвоживание, перегревание, переохлаждение, инфекции, сепсис, травмы головного мозга, солидные опухоли, онкогематологические заболевания, нефротический синдром.

«Большую роль играют местные инфекции: отиты, мастоидиты, менингиты; кардиологические заболевания; любые хирургические операции в области головы и шеи. Другим фактором возникновения ЦВТ может послужить лечение химиотерапевтическими препаратами или стероидами», — добавила Рассказчикова.

Для выявления ЦВТ используют различные виды МРТ, КТ. Но, как отметила врач, проблема диагностики заболевания в том, что при наличии значимых клинических нарушений на обычных исследованиях головного мозга часто нет видимых изменений. В этой связи наиболее информативным методом является МРТ головного мозга вместе с МР-венографией. Помимо нейровизуализации для диагностики ЦВТ могут использоваться лабораторные анализы.

Говоря о лечении заболевания, она отметила, что основа лечения как у детей, так и у взрослых, — антикоагулянтная терапия, которая продолжается в течение трех-шести месяцев. Также поддерживающие методы включают коррекцию повышенного внутричерепного давления и контроль эпилептических приступов при их наличии. В редких случаях могут потребоваться эндоваскулярные методы.

Кроме того, врач обратила внимание, что последствия церебрального венозного тромбоза сильно отличаются от артериального инсульта, поэтому обычно детям после ЦВТ не требуется медицинская реабилитация.

«Для профилактики ЦВТ необходимо исключить негативные воздействия на организм, например обезвоживание, перегревание, переохлаждение. При новой коронавирусной инфекции о профилактике говорить сложнее. Здесь стоит отметить, что необходимо следить за состоянием ребенка и своевременно обращаться к медицинским специалистам, поскольку ранняя диагностика подразумевает раннее начало лечения, а это ведет к благоприятным прогнозам и выздоровлению», — подытожила Рассказчикова.

Вкалывают роботов: студент РУДН создал наноаппараты для борьбы с тромбами
Как третьекурснику удалось привлечь 400 млн рублей инвестиций на разработку нового терапевтического метода

Ранее, 7 марта, специалисты медико-генетического центра Genotek выяснили, какие народности России имеют наибольшую предрасположенность к наследственной тромбофилии. Врожденная форма часто протекает в латентном состоянии, однако манифестирует, как правило, в подростковом возрасте или в период от 20 до 30 лет.

У русских этот показатель составил 1,2% в гене F2 и 1,5% в гене F5.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023