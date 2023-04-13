Детский невролог рассказала о симптомах тромбозов у детей

Церебральный венозный тромбоз (ЦВТ) — это образование тромба в венозном синусе или мозговой вене с последующей закупоркой сосуда. Обычно он возникает у взрослых, но ему подвержены и дети. О симптомах заболевания у детей, его причинах и лечении «Известиям» 13 апреля рассказала врач-невролог нейрохирургического отделения Российской клинической больницы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Ирина Рассказчикова.

Церебральный венозный тромбоз — это тип инсульта, при котором происходит частичная или полная закупорка кровотока в венозной системе головного мозга. Как отметила Рассказчикова, тромбоз церебральных вен и твердой мозговой оболочки встречается реже, чем большинство других видов инсульта, но он может быть более сложным в диагностике.

«Симптомы включают интенсивно нарастающую головную боль со рвотой или без нее, отек диска зрительного нерва, изменения психического состояния, ухудшение зрения. Нередко возникает неврологический дефицит: гемипарезы, гемианестезия, нарушение речи и судороги. Родителям следует обратить внимание, если у ребенка длительная, упорная, необычная головная боль», — рассказала врач.

Она также добавила, что частота венозных тромбозов по статистике составляет один случай на 200 тыс. человек. При этом, у детей с онкологическими заболеваниями, по некоторым данным, вероятность возникновения синус-тромбоза может достигать 15–30%.

«Помимо этого, в последнее время специалисты говорят о кратном увеличении выявленных случаев. Это связано с тем, что тромбоз может возникать у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, причем как в момент острого течения болезни, так и спустя три-шесть и более месяцев после выздоровления», — отметила Рассказчикова.

По ее словам, чаще всего заболевание встречается у детей в возрасте до года, а также у подростков. Однако его появление возможно и в других возрастных группах.

Говоря о факторах развития тромбозов, врач рассказала, что сочетание двух из них существенно повышает риск их возникновения. К этим факторам, в частности, относятся: обезвоживание, перегревание, переохлаждение, инфекции, сепсис, травмы головного мозга, солидные опухоли, онкогематологические заболевания, нефротический синдром.

«Большую роль играют местные инфекции: отиты, мастоидиты, менингиты; кардиологические заболевания; любые хирургические операции в области головы и шеи. Другим фактором возникновения ЦВТ может послужить лечение химиотерапевтическими препаратами или стероидами», — добавила Рассказчикова.

Для выявления ЦВТ используют различные виды МРТ, КТ. Но, как отметила врач, проблема диагностики заболевания в том, что при наличии значимых клинических нарушений на обычных исследованиях головного мозга часто нет видимых изменений. В этой связи наиболее информативным методом является МРТ головного мозга вместе с МР-венографией. Помимо нейровизуализации для диагностики ЦВТ могут использоваться лабораторные анализы.

Говоря о лечении заболевания, она отметила, что основа лечения как у детей, так и у взрослых, — антикоагулянтная терапия, которая продолжается в течение трех-шести месяцев. Также поддерживающие методы включают коррекцию повышенного внутричерепного давления и контроль эпилептических приступов при их наличии. В редких случаях могут потребоваться эндоваскулярные методы.

Кроме того, врач обратила внимание, что последствия церебрального венозного тромбоза сильно отличаются от артериального инсульта, поэтому обычно детям после ЦВТ не требуется медицинская реабилитация.

«Для профилактики ЦВТ необходимо исключить негативные воздействия на организм, например обезвоживание, перегревание, переохлаждение. При новой коронавирусной инфекции о профилактике говорить сложнее. Здесь стоит отметить, что необходимо следить за состоянием ребенка и своевременно обращаться к медицинским специалистам, поскольку ранняя диагностика подразумевает раннее начало лечения, а это ведет к благоприятным прогнозам и выздоровлению», — подытожила Рассказчикова.

Ранее, 7 марта, специалисты медико-генетического центра Genotek выяснили, какие народности России имеют наибольшую предрасположенность к наследственной тромбофилии. Врожденная форма часто протекает в латентном состоянии, однако манифестирует, как правило, в подростковом возрасте или в период от 20 до 30 лет.

У русских этот показатель составил 1,2% в гене F2 и 1,5% в гене F5.