В поезде Москва – Нижний Новгород мужчина выстрелил в пассажира

В поезде Москва – Нижний Новгород мужчина выстрелил в 54-летнего пассажира, рассказал источник «Известий».

Инцидент произошел в пятницу, 12 мая. Предварительно, нападавший открыл огонь из травматического пистолета.

Получившему пулю пассажиру была оперативно оказана помощь на месте происшествия. Стрелявшего мужчину разыскивают.

Ранее, 10 мая, в городе Ангарске Иркутской области несколько человек устроили конфликт со стрельбой в баре. В ходе потасовки один из участников выстрелил из травматического пистолета. Информации о пострадавших не поступало.