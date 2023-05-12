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В Иркутской области несколько человек устроили конфликт со стрельбой в баре

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Ангарске несколько человек устроили конфликт со стрельбой в одном из баров города. Об этом 12 мая сообщает агентство IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Инцидент произошел вечером 10 мая. Полицию вызвали местные жители, которые пожаловались на громкие звуки, похожие на хлопки. Оказалось, что подозрительными звуками оказались выстрелы. Представители правоохранительных органов установили, что в компании молодых людей произошел конфликт. В ходе потасовки один из участников выстрелил из травматического пистолета. Информации о пострадавших не поступало.

Как уточняет издание, к настоящему моменту личности всех участников, причастных к инциденту, установлены. Отдельно ведется работа с человеком, который открыл огонь.

Ранее в этот день сообщалось, что в турецком Измире пять человек погибли, еще двое пострадали во время перестрелки. В общей сложности семь человек получили огнестрельные ранения, пятеро из них скончались до приезда медиков. Выжившим оказали первую помощь и направили в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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