В Турции пять человек погибли во время перестрелки в кафе
Пять человек погибли, еще двое пострадали во время перестрелки в турецком Измире. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила газета Hürriyet.
Согласно имеющимся данным, участники двух противоборствующих группировок встретились в одной из кофеен, чтобы обсудить разногласия по поводу долгов. В какой-то момент разговор перешел в ожесточенный конфликт с применением оружия.
В общей сложности семь человек получили огнестрельные ранения, пятеро из них скончались до приезда медиков. Выжившим оказали первую помощь и направили в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Детали и обстоятельства инцидента устанавливаются.
В этот же день стало известно, что мужчина открыл беспорядочную стрельбу на заводе Daimler автопроизводителя Mercedes-Benz в германском Зиндельфингене. В результате один человек погиб, еще один был ранен.
Кроме того, 11 мая появилась информация о перестрелке между военными и членами картеля на границе США и Мексики. Три человека были убиты. Другие подробности случившегося не раскрываются.