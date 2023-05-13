СМИ сообщили о пожаре в Киеве рядом с телевышкой
В Киеве произошел пожар в районе телевышки, сообщило в субботу, 13 мая, украинское издание «Страна».
Телебашня высотой 385 м расположена в районе Сырец недалеко от центра города.
Издание также опубликовало фотографии поднимающегося черного дыма. Других подробностей не приводится.
Ранее сообщалось о произошедшем взрыве в Соломенском районе Киева 13 мая. На месте хлопка начался пожар. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.
Подробности инцидента не приводятся. Минобороны РФ официально не комментировало произошедшее.