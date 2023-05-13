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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Взрыв произошел в Соломенском районе Киева в ночь на субботу, 13 мая. Об этом сообщает украинское агентство УНН.

Согласно имеющейся информации, на месте хлопка начался пожар. Воздушная тревога в регионе не объявлялась.

Подробности инцидента не приводятся. В Минобороны РФ на данный момент не комментировали случившееся.

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11 мая украинские СМИ заявили о взрывах в Черниговской области, после которых на территории региона, а также в Сумской области, сработала система оповещения.

Помимо этого, в четверг сирены прозвучали в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской и Сумской областях, также в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, украинские журналисты писали о хлопках на территории Славянска.

Ранее, 9 мая, сообщалось о получасовой воздушной тревоге в Днепропетровской области. Затем появились сведения о повреждении промышленного предприятия и газопровода в городе Никополь.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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