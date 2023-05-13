В Приамурье водитель насмерть сбил двух женщин

Водитель легкового автомобиля насмерть сбил двух женщин 31 года и 28 лет в Тамбовском районе Амурской области. Об этом 13 мая сообщила региональная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

По предварительной информации, водитель Lexus совершил наезд на двух женщин. ДТП произошло на 48-м км автодороги Благовещенск – Гомелевка.

Обе женщины скончались на месте. Травмы также получил пассажир автомобиля 1978 года рождения.

Ранее, 11 мая, в Петрозаводске легковая иномарка сбила семилетнюю девочку, перебегавшую дорогу. В результате наезда девочка получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь.