Иномарка сбила подростка на мопеде в Магадане

В Магадане в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 15-летний водитель мопеда. Об этом ИА MagadanMedia сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла в пятницу, 12 мая, на улице Речной. В районе дома № 10 автомобиль Toyota Crown, который выезжал с прилегающей территории, не уступил дорогу 15-летнему водителю мопеда Honda Dio.

В результате столкновения подросток получил травмы и был доставлен в больницу. Информация о его состоянии не приводится.

Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту случившегося. Обстоятельства устанавливаются.