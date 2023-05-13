Связисты ЗВО назвали свои задачи в зоне спецоперации

Специалисты подразделений войск связи круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями. Минобороны России в субботу, 13 мая, опубликовало кадры боевой работы связистов Западного военного округа (ЗВО).

В ходе спецоперации они обеспечивают командование группировок, воинских частей и подразделений всеми видами современных услуг связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне.

Задачей военных связистов является организация каналов связи для управления перемещающейся сухопутной группировки войск.

Военнослужащие войск связи выполняют свои задачи, несмотря на артиллерийские и минометные обстрелы, одерживают верх в радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Бесперебойность связи достигается благодаря личному мужеству, самоотверженности и профессионализму каждого военнослужащего.

Расчеты станций занимают районы, которые заранее были проверены подразделениями разведки и инженерных войск. Прибыв на новое место, экипажи оперативно производят настройку необходимого оборудования для предоставления различных каналов связи.

Кроме того, для обеспечения безопасности размещения техники военнослужащие организуют посты охранения и пешие патрули.

Работа подразделений войск связи высоко ценится командованием, большинство военных связистов удостоены государственных и ведомственных наград.

Подразделения связи оснащены различными средствами, благодаря которым организованы радиоканалы, проводные линии связи, а также закрытые видеоконференции в любом районе при выполнении задач.

Одними из основных средств связи являются спутниковые носимые ранцевые станции, которые отличаются компактностью, небольшим весом, простотой в эксплуатации, легкостью в настройке.

«В ходе проведения СВО выполняем задачи по организации и обеспечению связи командиру и штабу дивизии, а также подчиненным подразделениям. Основные средства — это средства спутниковой связи. Носимая ранцевая станция. Удобная, практичная в эксплуатации. Легкая в настройке. Личный состав легко усваивает и учится применять на практике эту станцию. Предназначена для тактического звена. Зарекомендовала себя с положительной стороны. Связь устойчивая, разборчивая», — рассказал журналистам начальник штаба батальона связи с позывным Волгоград.

Для обеспечения устойчивой и бесперебойной связи используются и беспилотные летательные аппараты. Для увеличения дальности радиосигнала и создания военной сети абонентов по типу сотовой к квадрокоптеру присоединяется радиостанция в режиме ретранслятора. Данный метод работы положительно зарекомендовал себя в ходе проведения СВО.

«Предназначена для совершения полетов. Это общее предназначение. А частное — для создания военной сети. <…> Берется носимая радиостанция, которая поднимается вместе с беспилотником. И тем самым увеличивается дальность связи. Это новая разработка», — сказал командир взвода связи с позывным Алмаз.

Оператор проверяет техническую готовность к полету. На квадрокоптер устанавливают штатную радиостанцию. Она станет ретранслятором, через который будут связываться боевые подразделения.

Ранее, 12 мая, стало известно, что в ходе проведения воздушной разведки расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и передали информацию на командный пункт артиллерии, после чего расчеты РСЗО «Град» нанесли удар по украинским позициям.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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