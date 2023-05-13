Эрдоган отказался прекратить контакты с Россией из-за отношения США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не собирался прекращать отношения с президентом России Владимиром Путиным из-за недовольства Москвой со стороны Вашингтона. Об этом он рассказал в пятницу, 12 мая, во время беседы с турецкими телеканалами.

«Я никогда не прекращал взаимодействие с Путиным, потому что, например, Америка негативно относится к РФ. Совсем наоборот. Я продолжил взаимодействие с ним, настолько сильное, насколько это возможно», — сообщил турецкий лидер.

Эрдоган указал на то, что торгово-экономические отношения с Россией крепче связей с Соединенным Штатами. Кроме того, он считает, что эти отношения стоит развивать и дальше, ввиду больших перспектив.

Президент Турции добавил, что видит потенциал с получения доходов от российских туристов. Он отметил, что Россия обогнала Германию по числу туристов, которые приезжают в страну.



«И как я могу прекратить отношения с таким государством? Возможно ли такое?» — заключил Эрдоган.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил лидеру оппозиции, чтобы тот «постыдился» заявлений о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию в республике. Глава государства добавил, что западные страны являются «лжецами».



Тогда же Эрдоган заявил о недопустимости нападок турецкой оппозиции на Россию. Он объяснил, что объем торговли Турции с Россией выше, чем с США.



В этот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно отвергает обвинения оппозиционного турецкого политика Кемаля Кылычдароглу во вмешательстве в президентские выборы в Турции. Россия дорожит отношениями с Турцией, так как Анкара до сих пор занимала очень ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных проблем, отметил представитель Кремля.