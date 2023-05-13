Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на внешней стороне 4-го км МКАД
Авария с участием двух автомобилей и мотоцикла произошла на внешней стороне 4-го км МКАД. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба московского дептранса.
Уточняется, что инцидент произошел недалеко от пересечения Кольцевой автодороги с Кетчерской улицей. На место были направлены оперативные службы города.
По данным «Известий», медики осмотрели пострадавшего мотоциклиста. Предварительно установлено, что он не получил тяжелых травм. На автомобилях между тем были зафиксированы различные повреждения.
Четыре из пяти полос МКАД временно перекрыты, в этой связи движение транспорта на участке затруднено.
Ранее, 9 мая, стало известно, что байкер скончался после столкновения с пожарной машиной на улице Земляной Вал в Москве. Он не смог затормозил и на полном ходу врезался в служебный автомобиль. В результате аварии мотоцикл загорелся.