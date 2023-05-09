В Москве скончался байкер после ДТП с пожарной машиной

В Москве скончался водитель мотоцикла после ДТП с пожарной машиной на улице Земляной Вал, в результате которого произошло возгорание. Видео с места происшествия появилось в распоряжении «Известий» во вторник, 9 мая.





На кадрах видно, как байкер не затормозил и на полном ходу столкнулся с пожарным автомобилем, который выполнял разворот. Мотоцикл после аварии загорелся.



Ранее в этот день сообщалось, что в результате ДТП пострадал один человек. Остальные подробности происшествия выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии. После аварии было затруднено движение на улице Земляной Вал.