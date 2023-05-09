В Москве мотоцикл врезался в пожарную машину и загорелся
Мотоцикл 9 мая врезался в пожарную машину в Москве на улице Земляной Вал, после чего загорелся.
В результате ДТП пострадал один человек. Остальные подробности происшествия выясняются. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.
В распоряжении у «Известий» есть кадры с места аварии. Мотоцикл сгорел почти полностью.
Кроме того, в связи с ДТП затруднено движение на улице Земляной Вал.
Ранее, 3 мая, стало известно, что в Зеленограде два человека погибли при аварии с мотоциклом и легковой машиной. Водитель мотоцикла и его пассажир скончались на месте. В легковой машине никто не пострадал.