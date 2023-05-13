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Водитель разбил Lamborghini стоимостью 13 млн в Сочи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В центре Сочи водитель элитного спорткара Lamborghini не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево, сообщил 12 мая источник «Известий».

Удар пришелся на переднюю часть автомобиля, машина сильно повреждена. ДТП произошло на Курортном проспекте, возле отеля «Магнолия».

О пострадавших не сообщается.

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По данным источника, спорткар зарегистрирован на Рафаэля Х. Данная модель Lamborghini стоит не менее 13 млн рублей.

Ранее в этот день произошло серьезное ДТП под Самарой с участием грузовика и легкового автомобиля. Все пятеро пассажиров легкового автомобиля погибли, среди них — двое детей.

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