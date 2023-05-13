Водитель разбил Lamborghini стоимостью 13 млн в Сочи
В центре Сочи водитель элитного спорткара Lamborghini не справился с управлением и на высокой скорости врезался в дерево, сообщил 12 мая источник «Известий».
Удар пришелся на переднюю часть автомобиля, машина сильно повреждена. ДТП произошло на Курортном проспекте, возле отеля «Магнолия».
О пострадавших не сообщается.
По данным источника, спорткар зарегистрирован на Рафаэля Х. Данная модель Lamborghini стоит не менее 13 млн рублей.
Ранее в этот день произошло серьезное ДТП под Самарой с участием грузовика и легкового автомобиля. Все пятеро пассажиров легкового автомобиля погибли, среди них — двое детей.