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Диетолог назвала самые вредные соки

Диетолог Русакова назвала виноградный и банановый соки одними из самых вредных
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Markus Mainka
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Свежевыжатые соки содержат витамины и антиоксиданты, но в них мало пищевых волокон, что приводит к более быстрому всасыванию фруктовых сахаров. Об этом врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила в пятницу, 12 мая.

Она отметила, что соки из разных фруктов люди воспринимают по-разному, передает RT.

«Возможна аллергическая реакция и пищевая непереносимость к определенным ягодам и фруктам», — предупредила специалист.

Диетолог добавила, что самыми сладкими и наиболее вредными считаются банановый и виноградный соки. В цитрусовых соках содержится много фруктовых кислот, и они могут раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

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В этот же день диетолог-нутрициолог How to Eat София Кованова рассказала, что завтрак восполняет энергию, потраченную организмом на восстановление во время ночного сна. Поэтому его можно считать главным приемом пищи, сообщается на сайте kp.ru.

В свою очередь, врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что существуют напитки, которые помогают восстановиться после коронавируса.

Основным напитком в ходе болезни и при восстановлении должна стать обычная вода. Однако для разнообразия и эффективности реабилитации стоит дополнить рацион настоями и морсами, сообщает телеканал «Звезда».

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