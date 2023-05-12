Диетолог назвала самые вредные соки

Свежевыжатые соки содержат витамины и антиоксиданты, но в них мало пищевых волокон, что приводит к более быстрому всасыванию фруктовых сахаров. Об этом врач-диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила в пятницу, 12 мая.

Она отметила, что соки из разных фруктов люди воспринимают по-разному, передает RT.

«Возможна аллергическая реакция и пищевая непереносимость к определенным ягодам и фруктам», — предупредила специалист.

Диетолог добавила, что самыми сладкими и наиболее вредными считаются банановый и виноградный соки. В цитрусовых соках содержится много фруктовых кислот, и они могут раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

В этот же день диетолог-нутрициолог How to Eat София Кованова рассказала, что завтрак восполняет энергию, потраченную организмом на восстановление во время ночного сна. Поэтому его можно считать главным приемом пищи, сообщается на сайте kp.ru.

В свою очередь, врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что существуют напитки, которые помогают восстановиться после коронавируса.

Основным напитком в ходе болезни и при восстановлении должна стать обычная вода. Однако для разнообразия и эффективности реабилитации стоит дополнить рацион настоями и морсами, сообщает телеканал «Звезда».