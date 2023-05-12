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Американец изобрел работающий на пиве мотоцикл

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Фото: youtube.com/FOX 9 Minneapolis-St. Paul
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Житель американского штата Миннесота Кай Майклсон изобрел мотоцикл, который работает исключительно на пиве. Об этом 11 мая сообщил портал UPI.

По словам Майклсона, бензиновый двигатель в своем мотоцикле он заменил на специальную бочку, в которую наливается пиво. Там пенный напиток нагревается до 300 градусов и превращается в перегретый пар. Он выбрасывается из сопла и тем самым толкает машину вперед.

Изобретатель отметил, что его мотоцикл оказался полезным изобретением, так как цены на бензин постоянно растут, а пиво стоит не очень дорого.

«Сам я непьющий, поэтому я не могу придумать ничего лучше, чем использовать пиво в качестве топлива», — пояснил американец.

Он также рассказал, что планирует выставить свой мотоцикл на гонки. Майклсон уверяет, что его изобретение способно перемещаться на скорости около 250 км/ч.

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Ранее, 10 мая, сообщалось, что американские ученые изобрели лазерный анализатор выдыхаемого воздуха, который позволит выявлять COVID-19. Единственный недостаток этого устройства — его внушительный размер. Прибор состоит из сложной системы лазеров и зеркал. Однако инженеры работают над тем, чтобы уменьшить его до размера чипа, чтобы носить его с собой и самостоятельно отслеживать свое состояние в режиме реального времени.

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