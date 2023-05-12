Американец изобрел работающий на пиве мотоцикл

Житель американского штата Миннесота Кай Майклсон изобрел мотоцикл, который работает исключительно на пиве. Об этом 11 мая сообщил портал UPI.

По словам Майклсона, бензиновый двигатель в своем мотоцикле он заменил на специальную бочку, в которую наливается пиво. Там пенный напиток нагревается до 300 градусов и превращается в перегретый пар. Он выбрасывается из сопла и тем самым толкает машину вперед.

Изобретатель отметил, что его мотоцикл оказался полезным изобретением, так как цены на бензин постоянно растут, а пиво стоит не очень дорого.

«Сам я непьющий, поэтому я не могу придумать ничего лучше, чем использовать пиво в качестве топлива», — пояснил американец.

Он также рассказал, что планирует выставить свой мотоцикл на гонки. Майклсон уверяет, что его изобретение способно перемещаться на скорости около 250 км/ч.

Ранее, 10 мая, сообщалось, что американские ученые изобрели лазерный анализатор выдыхаемого воздуха, который позволит выявлять COVID-19. Единственный недостаток этого устройства — его внушительный размер. Прибор состоит из сложной системы лазеров и зеркал. Однако инженеры работают над тем, чтобы уменьшить его до размера чипа, чтобы носить его с собой и самостоятельно отслеживать свое состояние в режиме реального времени.