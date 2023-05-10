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Ученые изобрели прибор для выявления COVID-19 в выдохе с точностью 85%

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Ученые изобрели новый лазерный анализатор выдыхаемого воздуха, который позволит выявлять признаки COVID-19 с точностью 85%, передает 10 мая портал news9live.

В эксперименте принимали участие 170 студентов Колорадского университета в Боулдере.

Эксперимент проводился с мая 2021 года по январь 2022-го. В нем принимали участие 170 студентов. В ходе испытаний ученые брали у респондентов, сдавших ПЦР-тест на коронавирус, образцы дыхания. В результате показатели ПЦР-теста и газоанализатора совпали в 85% случаев, притом что анализ дыхания проводился в реальном времени.

Уточняется, что в отличие от взятия мазка из носа данный способ неинвазивен и не требует воздерживаться от приема пищи перед процедурой.

Единственный недостаток этого устройства — его размер. Он состоит из сложной системы лазеров и зеркал. Но инженеры работают над тем, чтобы уменьшить прибор до размера чипа, что позволит носить его с собой и самостоятельно отслеживать свое состояние в режиме реального времени.

Отмечается, что в перспективе таким образом можно будет выявлять и другие опасные заболевания.

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Ранее, 8 марта, сообщалось, что ученые Университета ИТМО (Санкт-Петербург) совместно с НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева разработали универсальный анализатор, способный распознавать вирусы и инфекции. Чтобы сделать анализ, нужно сдать мазок из носоглотки или образец слюны. Пока анализатор успешно распознает аденовирус, коронавирус и несколько возбудителей гриппа (А и В).

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