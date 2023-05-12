Минпромторг подтвердил планы Hyundai по продаже завода в Петербурге

Южнокорейский автоконцерн Hyundai сообщал о намерении продать завод в Санкт-Петербурге, но окончательного решения пока нет. Об этом 12 мая сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Планы такие действительно нам озвучивались, но окончательных решений не принято», — сказал он журналистам.

Информация о том, что Hyundai планирует продать завод в Петербурге, ранее появилась в южнокорейских СМИ. В компании эти сообщения не комментировали.

Автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге открылся в 2010 году. Его производственные мощности позволяют выпускать 200 тыс. машин в год. До остановки производства в марте 2022 года там выпускали автомобили Hyundai Creta и Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line, напоминает «Газета.Ru».

29 декабря 2022 года стало известно, что завод Hyundai частично возобновил работу и начал производить кузовные детали, а также сваривать и окрашивать готовые кузова. Они предназначены для экспорта в соседний Казахстан на завод в Алма-Ате, где производят Hyundai Solaris. На предприятии Hyundai Trans Kazakhstan выпускают семь моделей Hyundai: Accent (Solaris), Elantra, Sonata, Creta, Tucson, Santa Fe и Palisade. В августе 2022 года сборка модели Accent (Solaris) была приостановлена из-за нехватки комплектующих.