В Архангельске спасли 100-килограммовую свинью из пожара

В Архангельске на Воскресенской улице спасатели вытащили из пожара в жилом многоэтажном доме свинью весом около 100 кг. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел в квартире на первом этаже. До приезда пожарных соседи помогли хозяйке животного покинуть место возгорания. Уже по прибытии в задымленной квартире огнеборцы обнаружили свинью и спасли ее.

«На лестничной клетке стояла женщина, просила спасти поросенка. Если честно, мы сначала подумали, что в квартире маленькая декоративная свинка. Когда увидели большую многокилограммовую свинью, немного удивились, но времени на эмоции не было — надо было спасать животное. Для пожарных важна каждая жизнь. Приходилось выносить из квартир и кошек, и собак, но свинью я сегодня спасал впервые», — рассказал пожарный Михаил Федорков.

Огонь был ликвидирован на площади 2 кв. м.

Ранее, 5 мая, на складах в Екатеринбурге при тушении возгорания пожарные спасли едва не задохнувшегося кота. Животное выползло из складского помещения и само вышло навстречу огнеборцу. Пожарные облили кота водой и вынесли в безопасную зону. Затем его передали неравнодушной работнице склада, которая изъявила желание забрать его к себе.