Пожарные спасли кота при ликвидации возгорания на складах в Екатеринбурге

Пожарные спасли едва не задохнувшегося кота при ликвидации горения на складах в Екатеринбурге. Возгорание произошло в пятницу, 5 мая.

Как сообщили очевидцы, животное выползло из складского помещения и само вышло навстречу пожарному. Огнеборцы облили кота водой и вынесли в безопасную зону. Там его отряхнули от сажи и пепла. Затем кота передали неравнодушной работнице склада, которая изъявила желание забрать его себе.

На опубликованных кадрах видно, как пожарный несет спасенного черного кота в безопасное место. Животное тяжело дышит и практически не проявляет признаков жизни.

Пожар произошел ранее в пятницу на Базальтовой улице. Загорелись два склада с легковоспламеняющимися жидкостями и резиной. Позднее огонь перекинулся на растительность. В результате площадь пожара на складах в Екатеринбурге возросла вдвое и теперь составляет 4 тыс. кв. м. Открытое горение в настоящее время ликвидировано. Пострадавших нет.