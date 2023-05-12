Реклама
Прямой эфир
Общество
В Архангельске спасли 100-килограммовую свинью из пожара
Мир
Daily mail сообщила о возмущении Зеленского из-за проведения «Евровидения» в Лондоне
Армия
Военный эксперт назвал подтасованными европейские данные о потерях Украины
Мир
Президент Турции пристыдил лидера оппозиции за слова о вмешательстве РФ в выборы страны
Общество
ФССП не будет взыскивать долги с жителей новых регионов перед банками Украины
Происшествия
На западе Крыма средства ПВО сбили украинский беспилотник
Экономика
Уровень безработицы в России снизился до 3,5%
Мир
В МИДе заявили о неспособности ЕС быть посредником между Сербией и Косово
Авто
Заводы стран ЕАЭС собрали рекордное количество легковых автомобилей
Мир
Путин и президент ЮАР по телефону обсудили вопрос продовольственной безопасности
Мир
Экс-офицер разведки США предрек уничтожение танков Challenger 2 на Украине
Мир
Медведев заявил о развязанной против России гибридной войне
Культура
Путин присвоил звание народного артиста России актеру Игорю Угольникову

ТЦ сомневаются в эффективности новых арендаторов

РСТЦ: не все новые арендаторы вместо ушедших ритейлеров обеспечат ТЦ тем же процентом с продаж
0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Не все новые арендаторы, которые постепенно занимают магазины ушедших зарубежных ритейлеров, смогут обеспечить торговым центрам (ТЦ) тот же трафик и процент с продаж, как, например, Zara. Такой прогноз «Известиям» 12 мая озвучил управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

«Что касается новых арендаторов, которые постепенно занимают освободившиеся площади, то к ним есть вопросы. Насколько они качественные, смогут ли вовремя и в полном объеме платить за аренду и выполнять все условия договора, обеспечат ли они торговому центру тот трафик и процент с продаж, как, например, Zara? Однозначно, не все», — сказал Войцеховский.

По его прогнозу, это станет очевидным уже осенью. По его мнению, торговые центры столкнутся с еще большим дефицитом качественных арендаторов.

В настоящее время на месте ушедших H&M и Uniqlo открываются в основном российские бренды Melon Fashion Group, Gloria Jeans, Lime, а также турецкий Koton.

Центры заняты: на освободившихся площадях моллов разместят МФЦ и отделения почты
Поможет ли мера решить проблему простаивающих площадей в торговых центрах

2 апреля глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева рассказала «Известиям», что современные моллы в стране превращаются из простой площадки для арендаторов в событийные центры и место городских коммуникаций с комфортной средой. Как отметил руководитель архитектурного бюро T+T Architects Сергей Труханов, в ТЦ появляются образовательные и культурно-выставочные пространства.

В конце марта стало известно, что Минпромторг в связи с ухудшением финансовых показателей моллов предложил на свободных площадях в ТЦ в России массово размещать многофункциональные центры и инфраструктуру «Почты России» (отделения, почтоматы и т.д.).

В конце февраля в Союзе торговых центров сообщили, что иранские бренды заинтересовались торговыми площадками в РФ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023