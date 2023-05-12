ТЦ сомневаются в эффективности новых арендаторов

Не все новые арендаторы, которые постепенно занимают магазины ушедших зарубежных ритейлеров, смогут обеспечить торговым центрам (ТЦ) тот же трафик и процент с продаж, как, например, Zara. Такой прогноз «Известиям» 12 мая озвучил управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

«Что касается новых арендаторов, которые постепенно занимают освободившиеся площади, то к ним есть вопросы. Насколько они качественные, смогут ли вовремя и в полном объеме платить за аренду и выполнять все условия договора, обеспечат ли они торговому центру тот трафик и процент с продаж, как, например, Zara? Однозначно, не все», — сказал Войцеховский.

По его прогнозу, это станет очевидным уже осенью. По его мнению, торговые центры столкнутся с еще большим дефицитом качественных арендаторов.

В настоящее время на месте ушедших H&M и Uniqlo открываются в основном российские бренды Melon Fashion Group, Gloria Jeans, Lime, а также турецкий Koton.

2 апреля глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева рассказала «Известиям», что современные моллы в стране превращаются из простой площадки для арендаторов в событийные центры и место городских коммуникаций с комфортной средой. Как отметил руководитель архитектурного бюро T+T Architects Сергей Труханов, в ТЦ появляются образовательные и культурно-выставочные пространства.

В конце марта стало известно, что Минпромторг в связи с ухудшением финансовых показателей моллов предложил на свободных площадях в ТЦ в России массово размещать многофункциональные центры и инфраструктуру «Почты России» (отделения, почтоматы и т.д.).

В конце февраля в Союзе торговых центров сообщили, что иранские бренды заинтересовались торговыми площадками в РФ.