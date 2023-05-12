ФССП не будет взыскивать долги с жителей новых регионов перед банками Украины

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) не будет взыскивать долги перед банками Украины с жителей новых регионов Российской Федерации. Об этом 12 мая сообщил глава ФССП Дмитрий Аристов во время XI Петербургского международного юридического форума.

«Если говорить о принудительном исполнении исполнительных документов, выданных судами, иными госорганами и должностными лицами Украины по кредитам или займам перед зарегистрированными на Украине банками, то они не подлежат принудительному исполнению на территории новых субъектов РФ», — сообщил он «РИА Новости».

По его словам, исполнительные документы о взыскании денег, которые затем зачислятся в доход бюджетов новых территорий, подлежат принудительному исполнению. Это в числе прочего касается административных штрафов, которые были выданы до 30 сентября 2022 года. Директор службы отметил, что долги будут взыскиваться только при условии, если сам должник живет или временно находится в России, а также его имущество располагается на территории РФ.

В апреле президент России Владимир Путин призвал как можно быстрее интегрировать новые регионы в правовое пространство России, а также экономическое и образовательное.

Референдумы в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли в конце сентября прошлого года. Подавляющее большинство граждан проголосовали за присоединение к России. Как неоднократно заявляли представители республик и областей, они ждали этого момента восемь лет. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие Киеву.