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Культура
Путин присвоил звание народного артиста России актеру Игорю Угольникову

Путин присвоил звание народного артиста России актеру Игорю Угольникову

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания народного артиста РФ актеру, режиссеру, генеральному директору киностудии «Военфильм» Игорю Угольникову. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 12 мая.

«Присвоить почетное звание «Народной артист России» Угольникову Игорю Станиславовичу», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Угольников снялся более чем в 15 фильмах и сериалах, сообщается на сайте aif.ru. Он дебютировал в кино в роль Васи Петухова в комедии «Гулять так гулять. Стрелять так стрелять...». Среди его наиболее известных ролей — авиаконструктор Андрей Ползунов в фильме «Призрак» и следователь Жан-Поль Пискунов в комедии «Ширли-мырли».

В 2002 году снял в качестве режиссера приключенческую комедию «Казус Белли». В 2017 году Угольников стал соучредителем и генеральным директором киностудии «Военфильм», сообщает телеканал «360». Участвовал в продюсировании фильмов «Девятаев» и «Подольские курсанты».

Аналогичные звания получили артист Государственного академического Большого симфонического оркестра имени Чайковского Владимир Агафонов, артисты Алексей Галушко и Марина Захарова и другие, передает НСН.

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Ранее, 1 мая, Путин присвоил звание «Герой Труда РФ» пятерым россиянам. Государственную награду получили представители разных сфер.

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