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В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28

Минобороны: в Крыму упал военный вертолет Ми-28, оба летчика погибли
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Крыму упал военный вертолет Ми-28, оба летчика погибли. Об этом сообщили в пятницу, 12 мая, в Минобороны РФ.

Воздушное судно потерпело крушение во время учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе. На вертолете не было боекомплектов.

Предварительная причина происшествия — отказ техники, сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время к месту крушения военного вертолета направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ (ВКС). Она установит причины и обстоятельства падения Ми-28.

Ранее в этот день сообщалось, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в труднодоступном месте в Анучинском районе Приморского края 9 мая, в результате его хвостовая часть была повреждена. По некоторым данным, пилот вертолета пропал.

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