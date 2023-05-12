В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28

В Крыму упал военный вертолет Ми-28, оба летчика погибли. Об этом сообщили в пятницу, 12 мая, в Минобороны РФ.

Воздушное судно потерпело крушение во время учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе. На вертолете не было боекомплектов.

Предварительная причина происшествия — отказ техники, сказали в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время к месту крушения военного вертолета направлена комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ (ВКС). Она установит причины и обстоятельства падения Ми-28.

Ранее в этот день сообщалось, что вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в труднодоступном месте в Анучинском районе Приморского края 9 мая, в результате его хвостовая часть была повреждена. По некоторым данным, пилот вертолета пропал.