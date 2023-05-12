В Приморье пропал пилот вертолета Ми-2 после жесткой посадки

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в труднодоступном месте в Анучинском районе Приморского края, в результате его хвостовая часть повреждена. Об этом сообщила в пятницу, 12 мая, пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительной информации, инцидент произошел 9 мая.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

Кроме того, согласно некоторым данным, пилот вертолета пропал. Экипаж Ми-2 и следы, которые свидетельствовали бы о возможном причинении вреда жизни и здоровью людей, на месте нахождения посадки отсутствуют, добавила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуре, которая также проводит проверку.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что в Забайкалье пропал вертолет Ми-2. Позже стало известно, что воздушное судно приземлилось в назначенном пункте, а пострадавших среди экипажа нет. Началась проверка причин, по которым командир не выходил на связь.