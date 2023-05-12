Пени прошлого: дело бывшего мэра Елабуги дошло до суда
В Москве 12 мая прошло первое судебное заседание по делу бывшего ректора Казанского федерального университета и мэра Елабуги Ильшата Гафурова. Его обвиняют в убийстве бизнесмена и елабужского депутата Айдара Исрафилова в 1999 году. Суд продлил содержание под стражей до 20 октября. Изначально Гафуров проходил по делу свидетелем, но спустя четверть века позиция следствия поменялась. Подробнее — в материале «Известий».
«Вот и всё»
Первое заседание по делу состоялось в Савеловском суде Москвы. Защита Гафурова настаивала на предварительных слушаниях, но ей отказали, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда. Адвокат подозреваемого Александр Нарышкин отказался комментировать дело.
Гафурова завели в зал в наручниках, в сопровождении конвоя. Общаясь с журналистами, он заявил, что никогда не имел дел с преступным миром.
— Когда я занимался бизнесом, то с некоторыми представителями группировок полтора года работал в одном здании. Вот и всё, — сказал подозреваемый.
Бывший ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров
В ходе заседания обвинение просило суд продлить Гафурову срок содержания под стражей на шесть месяцев и отложить судебное разбирательство, так как подсудимого известили о заседании только за день до его начала. Защита поддержала это ходатайство, но выступила за изменение меры пресечения на домашний арест.
Суд продлил содержание под стражей до 20 октября, а заседание перенес на 7 июня.
Дела елабужские
Бывший ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров обвиняется в подстрекательстве к покушению на депутата Елабужского совета народных депутатов и предпринимателя Айдара Исрафилова, а затем и к его убийству. Преступление произошло еще в 1999 году, однако о возможной причастности к нему Гафурова следователи заговорили только спустя четверть века.
В 1990-х годах Гафуров и Исрафилов жили в Елабуге. Будущий ректор с 1998 года занимал должность главы администрации города, а Исрафилов, по данным СМИ, помимо депутатской работы, был совладельцем крупнейшего в Елабуге рынка и возглавлял организованную преступную группировку «Айдароновские».
Предприниматель Айдар Исрафилов
В 1999 году на Исрафилова было совершено покушение. Как писала пресса, киллер сам пришел к бизнесмену и предложил откупиться. На сделку Исрафилов не согласился и выступил на местном телевидении с заявлением о том, что его хотят убить. По факту произошедшего правоохранители задержали 22-летнего участника ОПГ «29-й комплекс» из Набережных Челнов Игоря Кулясова и возбудили уголовное дело. Гафуров стал свидетелем.
Из открытых источников известно также, что уголовное дело тогда прекратили и отпустили Кулясова на свободу — ведь он не выстрелил. Но 28 августа того же, 1999 года он исполнил заказ и убил Исрафилова в Москве. Молодой человек в упор расстрелял депутата из пистолета на автостоянке возле рынка на Ленинградском проспекте. За убийство ему заплатили $20 тыс., следует из материалов дела.
От мэра до ректора
Ильшат Гафуров был мэром Елабуги до 2006 года, затем стал главой Елабужского района. Еще в середине нулевых он успел защитить докторскую диссертацию по экономике «Концепция территориального стратегического программирования развития промышленности». В 2010 году чиновник и доктор наук был назначен ректором Казанского федерального университета.
Две бывшие студентки КФУ Алина и Светлана (имена изменены) рассказали «Известиям», что в вузе Гафурова недолюбливали.
— Он всегда держал дистанцию со студентами, хотя его предшественники на этом посту традиционно участвовали в различных активностях — например, на Татьянин день пили со всеми медовуху. Гафуров же отделывался только скупой официальной речью, — поделились собеседницы.
Бывший мэр Елабуги занял пост ректора университета в период его реорганизации, слияния трех вузов в один.
— Многие факультеты объединяли, переводили в другие здания, это всё делалось директивно, мнение студентов и преподавателей не учитывали. Не продлевали контракт с некоторыми преподавателями, которые всем особенно нравились. В общем, из некоего сообщества жизнь в университете стала превращаться во что-то авторитарное, — добавили девушки.
Ректора задержали 21 декабря 2021 года после проведения ежегодной церемонии «Студент года в КФУ», а затем арестовали. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору» (ч 2. ст. 105). По данным ГСУ Следственного комитета России, членов «29-го комплекса» подстрекал к убийству Исрафилова сам Ильшат Гафуров.
Защита считает, что позиция следствия поменялась после показаний одного из приговоренных к пожизненному заключению лидеров ОПГ из Набережных Челнов. Сам Гафуров свою вину не признал.
Точка возврата
Ситуация, когда депутат мог быть бизнесменом и одновременно членом ОПГ, в 1990-х была довольно распространенной, сказал «Известиям» ветеран специальной службы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев.
— В 1990-е происходило сращивание криминала с государственными и общественными структурами. Малиновые пиджаки сменились на костюмы с галстуками, а барсетки — на удостоверения депутатов. Так было проще обеспечивать себе безопасность и неприкосновенность, — комментирует эксперт дело об убийстве Исрафилова.
Он добавил, что вступление в должность депутата обеспечивало авторитет главарю ОПГ.
— Депутатов нельзя было трогать, досматривать, прослушивать, собирать на них информацию. Часто эти должности покупались, — подчеркнул Алексей Лобарев.
Вполне вероятно, что бизнес Исрафилова мог не нравиться его конкурентам или органам городской власти, полагает экс-сотрудник МУРа. На тех, кто не подчинялся требованиям, могли натравить как пожарные службы, так и силовые структуры. В те годы мэры городов имели большие возможности и полномочия, которые часто переходили грань законности.
В случае признания Гафурова виновным ему может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, заявил «Известиям» адвокат Алексей Гавришев. Он предположил, почему молчавший четверть века осужденный вдруг мог заговорить и дать показания против Гафурова.
— Уже ранее осужденному к пожизненному сроку члену ОПГ могли пообещать возможное освобождение по УДО, — объяснил адвокат.
Преступник, которому вынесено пожизненное наказание, может быть освобожден условно-досрочно, отбыв не менее 25 лет лишения свободы, напомнил Алексей Гавришев. При этом суд должен признать, что он уже исправился и не нуждается в дальнейшем наказании.