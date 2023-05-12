Пени прошлого: дело бывшего мэра Елабуги дошло до суда

В Москве 12 мая прошло первое судебное заседание по делу бывшего ректора Казанского федерального университета и мэра Елабуги Ильшата Гафурова. Его обвиняют в убийстве бизнесмена и елабужского депутата Айдара Исрафилова в 1999 году. Суд продлил содержание под стражей до 20 октября. Изначально Гафуров проходил по делу свидетелем, но спустя четверть века позиция следствия поменялась . Подробнее — в материале «Известий».

«Вот и всё»

Первое заседание по делу состоялось в Савеловском суде Москвы. Защита Гафурова настаивала на предварительных слушаниях, но ей отказали , сообщили «Известиям» в пресс-службе суда. Адвокат подозреваемого Александр Нарышкин отказался комментировать дело.

Гафурова завели в зал в наручниках, в сопровождении конвоя. Общаясь с журналистами, он заявил, что никогда не имел дел с преступным миром.

— Когда я занимался бизнесом, то с некоторыми представителями группировок полтора года работал в одном здании. Вот и всё, — сказал подозреваемый.

Бывший ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров Фото: ТАСС/пресс-служба Басманного районного суда

В ходе заседания обвинение просило суд продлить Гафурову срок содержания под стражей на шесть месяцев и отложить судебное разбирательство, так как подсудимого известили о заседании только за день до его начала. Защита поддержала это ходатайство, но выступила за изменение меры пресечения на домашний арест.

Суд продлил содержание под стражей до 20 октября, а заседание перенес на 7 июня.

Дела елабужские

Бывший ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров обвиняется в подстрекательстве к покушению на депутата Елабужского совета народных депутатов и предпринимателя Айдара Исрафилова, а затем и к его убийству. Преступление произошло еще в 1999 году, однако о возможной причастности к нему Гафурова следователи заговорили только спустя четверть века.

В 1990-х годах Гафуров и Исрафилов жили в Елабуге. Будущий ректор с 1998 года занимал должность главы администрации города, а Исрафилов, по данным СМИ, помимо депутатской работы, был совладельцем крупнейшего в Елабуге рынка и возглавлял организованную преступную группировку «Айдароновские».

Предприниматель Айдар Исрафилов Фото: соцсети

В 1999 году на Исрафилова было совершено покушение. Как писала пресса, киллер сам пришел к бизнесмену и предложил откупиться. На сделку Исрафилов не согласился и выступил на местном телевидении с заявлением о том, что его хотят убить. По факту произошедшего правоохранители задержали 22-летнего участника ОПГ «29-й комплекс» из Набережных Челнов Игоря Кулясова и возбудили уголовное дело. Гафуров стал свидетелем.

Из открытых источников известно также, что уголовное дело тогда прекратили и отпустили Кулясова на свободу — ведь он не выстрелил. Но 28 августа того же, 1999 года он исполнил заказ и убил Исрафилова в Москве. Молодой человек в упор расстрелял депутата из пистолета на автостоянке возле рынка на Ленинградском проспекте. За убийство ему заплатили $20 тыс., следует из материалов дела.

От мэра до ректора

Ильшат Гафуров был мэром Елабуги до 2006 года, затем стал главой Елабужского района. Еще в середине нулевых он успел защитить докторскую диссертацию по экономике «Концепция территориального стратегического программирования развития промышленности». В 2010 году чиновник и доктор наук был назначен ректором Казанского федерального университета.

Две бывшие студентки КФУ Алина и Светлана (имена изменены) рассказали «Известиям», что в вузе Гафурова недолюбливали.

— Он всегда держал дистанцию со студентами, хотя его предшественники на этом посту традиционно участвовали в различных активностях — например, на Татьянин день пили со всеми медовуху. Гафуров же отделывался только скупой официальной речью , — поделились собеседницы.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Бывший мэр Елабуги занял пост ректора университета в период его реорганизации, слияния трех вузов в один.

— Многие факультеты объединяли, переводили в другие здания, это всё делалось директивно, мнение студентов и преподавателей не учитывали. Не продлевали контракт с некоторыми преподавателями, которые всем особенно нравились. В общем, из некоего сообщества жизнь в университете стала превращаться во что-то авторитарное, — добавили девушки.

Ректора задержали 21 декабря 2021 года после проведения ежегодной церемонии «Студент года в КФУ», а затем арестовали. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору» (ч 2. ст. 105). По данным ГСУ Следственного комитета России, членов «29-го комплекса» подстрекал к убийству Исрафилова сам Ильшат Гафуров.

Защита считает, что позиция следствия поменялась после показаний одного из приговоренных к пожизненному заключению лидеров ОПГ из Набережных Челнов. Сам Гафуров свою вину не признал.

Точка возврата

Ситуация, когда депутат мог быть бизнесменом и одновременно членом ОПГ, в 1990-х была довольно распространенной, сказал «Известиям» ветеран специальной службы Московского уголовного розыска Алексей Лобарев.

— В 1990-е происходило сращивание криминала с государственными и общественными структурами. Малиновые пиджаки сменились на костюмы с галстуками, а барсетки — на удостоверения депутатов. Так было проще обеспечивать себе безопасность и неприкосновенность , — комментирует эксперт дело об убийстве Исрафилова.

Он добавил, что вступление в должность депутата обеспечивало авторитет главарю ОПГ.

— Депутатов нельзя было трогать, досматривать, прослушивать, собирать на них информацию. Часто эти должности покупались, — подчеркнул Алексей Лобарев.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Басманного районного суда

Вполне вероятно, что бизнес Исрафилова мог не нравиться его конкурентам или органам городской власти, полагает экс-сотрудник МУРа. На тех, кто не подчинялся требованиям, могли натравить как пожарные службы, так и силовые структуры. В те годы мэры городов имели большие возможности и полномочия, которые часто переходили грань законности.

В случае признания Гафурова виновным ему может грозить от восьми до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение , заявил «Известиям» адвокат Алексей Гавришев. Он предположил, почему молчавший четверть века осужденный вдруг мог заговорить и дать показания против Гафурова.

— Уже ранее осужденному к пожизненному сроку члену ОПГ могли пообещать возможное освобождение по УДО, — объяснил адвокат.

Преступник, которому вынесено пожизненное наказание, может быть освобожден условно-досрочно, отбыв не менее 25 лет лишения свободы, напомнил Алексей Гавришев. При этом суд должен признать, что он уже исправился и не нуждается в дальнейшем наказании.