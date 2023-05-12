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Прогулочный маршрут к 90‑летию поэта Вознесенского появился в Москве

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В Москве открыли новый прогулочный маршрут к 90-летию со дня рождения поэта Андрея Вознесенского. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии в пятницу, 12 мая.

Новый прогулочный маршрут познакомит жителей столицы с местами, которые тесно связаны с творчеством и биографией Вознесенского. Ознакомиться с новым маршрутом можно на портале «Узнай Москву». Для удобства все места экскурсии отмечены на интерактивной карте, при желании пользователи могут узнать больше об истории зданий, перейдя на их страницы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Маршрут стартует в Замоскворечье, где прошло детство поэта, уточняет RT. Затем путь проходит через Большую Ордынку, где находится центр Вознесенского. На площадке организуют концерты и кинопоказы, литературные вечера, спектакли и другие мероприятия, уточняет телеканал «360». Далее маршрут ведет в Лаврушинский переулок, где жил наставник поэта Борис Пастернак, и мимо театра «Ленком», где в 1981 году прошла премьера рок-оперы «Юнона и Авось», которая была написана на либретто Вознесенского.

Завершается маршрут возле высотки на Котельнической набережной, где поэт долгие годы жил вместе с супругой Зоей Богуславской. У входа в главный подъезд есть мемориальная доска в честь поэта с первой строчкой стихотворения «Сага» в качестве эпиграфа, пишет РИАМО.

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Портал «Узнай Москву» является совместным проектом департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Интерактивный онлайн-гид содержит фотографии и описание более 2,2 тыс. зданий, свыше 690 памятников, 350 музеев. На портале опубликовано более 250 тематических маршрутов по разным районам города и свыше 100 увлекательных квизов.

1 мая спецпроект «Лучшее прогулочное пространство Москвы» запустили на ВДНХ.

Спецпроект рассказывает о зеленых зонах выставки. В нем собрали информацию о цветниках, скверах, аллеях, прудах и зонах для отдыха и прогулок.

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