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На ВДНХ запустили «Лучшее прогулочное пространство Москвы»

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Спецпроект «Лучшее прогулочное пространство Москвы» запустили на ВДНХ. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщается на сайте мэрии столицы.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, спецпроект рассказывает о зеленых зонах выставки. В нем собрали информацию о цветниках, скверах, аллеях, прудах и зонах для отдыха и прогулок.

Информацию распределили по тематическим разделам: Ландшафтный парк, Центральный променад, Природный заповедник и парк Останкино. В каждом отмечены локации — всего около 50 точек, — которые будет интересно увидеть во время прогулки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Собянин отметил, что совместно с Главным ботаническим садом имени Цицина Российская академия наук разработала «Зеленый маршрут». На страницах проекта можно найти карты цветения сирени и роз. Гости ВДНХ смогут увидеть свыше 1 млн цветов, отмечает телеканал «360».

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24 апреля сообщалось, что специалисты высадили на территории ВДНХ более 60 видов луковичных растений.

Цветы на выставке занимают порядка 66 тыс. кв. м. Более 17 тыс. кв. м из них приходится на луковичные растения.

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