На ВДНХ запустили «Лучшее прогулочное пространство Москвы»
Спецпроект «Лучшее прогулочное пространство Москвы» запустили на ВДНХ. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщается на сайте мэрии столицы.
Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, спецпроект рассказывает о зеленых зонах выставки. В нем собрали информацию о цветниках, скверах, аллеях, прудах и зонах для отдыха и прогулок.
Информацию распределили по тематическим разделам: Ландшафтный парк, Центральный променад, Природный заповедник и парк Останкино. В каждом отмечены локации — всего около 50 точек, — которые будет интересно увидеть во время прогулки, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Собянин отметил, что совместно с Главным ботаническим садом имени Цицина Российская академия наук разработала «Зеленый маршрут». На страницах проекта можно найти карты цветения сирени и роз. Гости ВДНХ смогут увидеть свыше 1 млн цветов, отмечает телеканал «360».
24 апреля сообщалось, что специалисты высадили на территории ВДНХ более 60 видов луковичных растений.
Цветы на выставке занимают порядка 66 тыс. кв. м. Более 17 тыс. кв. м из них приходится на луковичные растения.