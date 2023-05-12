Медведев обвинил Запад в вооружении Украины «до зубов»

Запад вооружает Украину до зубов и при этом кричит об агрессии Москвы, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Кроме того, Медведев отметил, что Запад осуществляет экономическое доминирование, политические и военные экспансии под принципами «демократии», однако на самом деле подавляют любые попытки жить не под созданными ими лекалами.

«Наших врагов их американские и европейские покровители усиленно накачивают летальным оружием всех видов, поощряют террор в приграничных областях России», — указал Медведев.

Он добавил, что всё дело идет к третьей мировой войне, но в ней не будет победителей.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что накачивание Украины западным оружием продолжается, но Россия к этому готова.

В марте секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркивал, что западные страны во главе с США продолжают накачивать Украину оружием, а также обучают неонацистов и помогают Киеву в планировании военных действий.

При этом еще в феврале постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что мир на Украине наступит после прекращения поставок западного оружия Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.