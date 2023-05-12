В Крыму задержали передававшего Киеву видео с военной техникой мужчину

Силовики задержали жителя Крыма, передававшего украинским спецслужбам видео с отправкой военной техники в зону спецоперации (СВО). Возбуждено уголовное дело о госизмене, об этом сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ 12 мая.

Как уточняет ведомство, 34-летний крымчанин переслал в чат-бот одного из украинских Telegram-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видео перемещения военной техники Минобороны РФ в направлении зоны СВО.

«Информация была передана в военизированные формирования Украины и использована противником для нанесения ракетных ударов», — подчеркнули в ведомстве.

На данный момент мужчину подозревают в государственной измене. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В конце апреля Совфед одобрил закон о пожизненном лишении свободы за государственную измену.

Кроме наказания вплоть до пожизненного заключения за госизмену приняты и поправки к закону, вводящие ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует.