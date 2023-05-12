Российские военные отразили все попытки атак ВСУ на соледарском направлении

На соледарском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли 26 атак, в которых были задействованы более 1 тыс. боевиков. Об этом 12 мая заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На соледарском тактическом направлении противник вчера провел наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон, протяженностью более 95-ти км. Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых были задействованы более тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника», — сказал Конашенков.

Он отметил, что все атаки были отражены и российские военные не допустили прорывов обороны.

Также, по словам Конашенкова, военные 4-й и 200-й мотострелковых бригад, экипажи армейской авиации и другие подразделения Вооруженных сил России мужественно отражали атаки ВСУ.

Ранее в этот же день российские военные поразили пункт временной дислокации и склад припасов украинских боевиков на соледаро-бахмутском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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