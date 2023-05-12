Названо количество проданных за первые четыре месяца 2023 года машин

В период с января по апрель 2023 года в России продали 314,5 тыс. транспортных средства ― это на 12% меньше, чем за первые четыре месяца 2022 года. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, без малого 80% проданных в 2023 году новых автомобилей были легковыми ― 246,9 тыс. Таким образом, продажи легковушек снизились на 15% по сравнению с результатами периода с января по апрель прошлого года. Также спад продаж наблюдается в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV): за указанный период в России продали 23,5 тыс. машин, что на 27% ниже, чем в 2022 году.

Тем временем в 2023 году значительно вырос рынок грузовых автомобилей, на целых 40%, и составил 38,6 тыс. единиц. Кроме того, в России на 19% увеличились продажи автобусов: с января по апрель реализовано 5,5 тыс. машин.

11 мая агентство «Автостат» сообщило «Известиям», что за первые четыре месяца 2023 года в России продали 10,5 тыс. новых седельных тягачей ― это практически вдвое (44%) больше, чем за тот же период 2022 года.

В период с января по апрель в РФ реализовано практически 7 тыс. тягачей. При этом в 2022 году за это же время в стране продали всего 68 грузовых автомобилей. Таким образом, за год продажи тягачей выросли в 100 раз.

Больше всего грузовых автомобилей (4,5 тыс.) продал совсем недавно пришедший в Россию бренд Sitrak ― на его долю приходится 43% тягачей.