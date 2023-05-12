Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин обсудил с Совбезом работу России в международных организациях
Армия
Российские силы пресекли действия украинской ДРГ на купянском направлении
Политика
В Госдуме заявили о признании Европы в чрезмерной зависимости от Китая
Мир
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
Политика
Лавров заявил о проведении Россией СВО в рамках Устава ООН
Мир
В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в турецкие выборы
Политика
Песков заявил о продолжении контактов по зерновой сделке
Мир
В Кремле отвергли возможность признания Западом ошибочность ввода санкций против РФ
Армия
Российские военные отразили все попытки атак ВСУ на соледарском направлении
Политика
В ГД допустили изменение позиции Зеленского после встречи с папой римским
Политика
В графике Путина пока нет встречи со спецпредставителем Китая Ли Хуэем
Мир
Глава делегации России в Вене назвал ДОВСЕ окончательно изжившим себя договором
Мир
Главред «Грузинформ» Хидирбегишвили заявил о радости в Грузии туристам из России

Названо количество проданных за первые четыре месяца 2023 года машин

0
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В период с января по апрель 2023 года в России продали 314,5 тыс. транспортных средства ― это на 12% меньше, чем за первые четыре месяца 2022 года. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным экспертов, без малого 80% проданных в 2023 году новых автомобилей были легковыми ― 246,9 тыс. Таким образом, продажи легковушек снизились на 15% по сравнению с результатами периода с января по апрель прошлого года. Также спад продаж наблюдается в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV): за указанный период в России продали 23,5 тыс. машин, что на 27% ниже, чем в 2022 году.

Фургоны уехали: в России сократилось число дилеров LCV
Каковы перспективы рынка легких коммерческих автомобилей

Тем временем в 2023 году значительно вырос рынок грузовых автомобилей, на целых 40%, и составил 38,6 тыс. единиц. Кроме того, в России на 19% увеличились продажи автобусов: с января по апрель реализовано 5,5 тыс. машин.

11 мая агентство «Автостат» сообщило «Известиям», что за первые четыре месяца 2023 года в России продали 10,5 тыс. новых седельных тягачей ― это практически вдвое (44%) больше, чем за тот же период 2022 года.

В период с января по апрель в РФ реализовано практически 7 тыс. тягачей. При этом в 2022 году за это же время в стране продали всего 68 грузовых автомобилей. Таким образом, за год продажи тягачей выросли в 100 раз.

Больше всего грузовых автомобилей (4,5 тыс.) продал совсем недавно пришедший в Россию бренд Sitrak ― на его долю приходится 43% тягачей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023