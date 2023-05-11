Продажи китайских седельных тягачей за год увеличились в 100 раз

За первые четыре месяца 2023 года в России продали 10,5 тыс. новых седельных тягачей ― это практически вдвое (44%) больше, чем за тот же период 2022 года. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг».

По словам экспертов, в период с января по апрель этого года в РФ реализовано без малого 7 тыс. тягачей. Для сравнения: в 2022 году за это же время в стране продали всего 68 грузовых автомобилей. Таким образом, за год продажи тягачей выросли в 100 раз.

Больше всего грузовых автомобилей (4,5 тыс.) продал совсем недавно пришедший в Россию бренд SITRAK ― на его долю приходится 43% тягачей. Кроме того, за первые четыре месяца этого года на российском рынке укрепили свои позиции грузовики Foton (948 штук) и Dongfeng (453 штуки). Также впечатляющие результаты (902 автомобиля) показал производитель седельных тягачей Shacman/Shaanxi, который в течение года нарастил продажи в 31 раз.

Тем временем спрос на отечественную технику в этом сегменте значительно снизился. Например, продажи KAMAZ за год упали на 46% (1,7 тыс. штук), у Ural – на 54% (112 штук). Однако белорусский производитель тяжелой техники MAZ продал с января по апрель этого года в 2,5 раза больше тягачей, чем в 2022 году, — 715 автомобилей.

30 марта стало известно, что китайский производитель JAC Motors в сотрудничестве с заводом АМТ N.V. в Миассе Челябинской области в ближайшее время планирует разработать и представить на российский рынок новый модельный ряд автомобильной техники.

Компания из КНР стала новым партнером российского завода после того, как из состава акционеров бывшего совместного предприятия «Ивеко-АМТ» в августе 2022 года вышла итальянская компания Iveco.