Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин обсудил с Совбезом работу России в международных организациях
Армия
Российские силы пресекли действия украинской ДРГ на купянском направлении
Политика
В Госдуме заявили о признании Европы в чрезмерной зависимости от Китая
Мир
Песков заявил о готовности РФ к дальнейшему накачиванию Украины западным оружием
Политика
Лавров заявил о проведении Россией СВО в рамках Устава ООН
Мир
В Кремле отвергли обвинения во вмешательстве в турецкие выборы
Политика
Песков заявил о продолжении контактов по зерновой сделке
Мир
В Кремле отвергли возможность признания Западом ошибочность ввода санкций против РФ
Армия
Российские военные отразили все попытки атак ВСУ на соледарском направлении
Политика
В ГД допустили изменение позиции Зеленского после встречи с папой римским
Политика
В графике Путина пока нет встречи со спецпредставителем Китая Ли Хуэем
Мир
Глава делегации России в Вене назвал ДОВСЕ окончательно изжившим себя договором
Мир
Главред «Грузинформ» Хидирбегишвили заявил о радости в Грузии туристам из России

Названа причина низкой доли китайских компаний на рынке LCV

0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайские автопроизводители меньше обращают внимание на рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) по сравнению с тяжелыми грузовиками из-за относительно низкой маржинальности. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказал директор департамента автомобилей с пробегом и коммерческой техники ГК «АвтоДом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов аналитическому агентству «Автостат».

Фургоны уехали: в России сократилось число дилеров LCV
Каковы перспективы рынка легких коммерческих автомобилей

По словам Желобова, на сегодняшний день на российском рынке практически нет легких коммерческих автомобилей производства КНР (всего 2% от общего числа), однако в скором времени эта ситуация кардинально изменится.

Причиной небольшого присутствия китайских LCV в России, отметил эксперт, стала низкая маржинальность легких коммерческих авто по сравнению с тяжелой грузовой техникой.

Желобов добавил, что уже сейчас в России идет развитие таких китайских брендов, как JAC и Forland, которые постепенно занимают нишу LCV. Также директор ГК «Автодом» отметил, что российская компания Sollers вплотную взялась за адаптацию автомобилей марки JAC для российского рынка LCV.

Кроме того, причину незначительного присутствия в России легких коммерческих автомобилей гендиректор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков видит в российских производителях. Их фургоны практически полностью закрывают потребности клиента низкого и среднего ценового сегмента. Эксперт считает, что у китайских брендов может проявиться интерес к российскому рынку LCV со временем.

3 мая агентство «Автостат» сообщило «Известиям», что в России за последние три месяца сократилось количество дилеров, которые продают и обслуживают легкие коммерческие автомобили. Эксперты выяснили, что в январе 2023 года в России было 1503 дилера LCV, однако уже в апреле их количество сократилось до 1316.

Специалисты связывают падение числа дилеров LCV с уходом компании Renault с российского рынка. С уходом компании все 120 дилеров французской марки перешли в разряд сервисных партнеров.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023