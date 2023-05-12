Названа причина низкой доли китайских компаний на рынке LCV

Китайские автопроизводители меньше обращают внимание на рынок легких коммерческих автомобилей (LCV) по сравнению с тяжелыми грузовиками из-за относительно низкой маржинальности. Об этом в пятницу, 12 мая, рассказал директор департамента автомобилей с пробегом и коммерческой техники ГК «АвтоДом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Владимир Желобов аналитическому агентству «Автостат».

По словам Желобова, на сегодняшний день на российском рынке практически нет легких коммерческих автомобилей производства КНР (всего 2% от общего числа), однако в скором времени эта ситуация кардинально изменится.

Причиной небольшого присутствия китайских LCV в России, отметил эксперт, стала низкая маржинальность легких коммерческих авто по сравнению с тяжелой грузовой техникой.

Желобов добавил, что уже сейчас в России идет развитие таких китайских брендов, как JAC и Forland, которые постепенно занимают нишу LCV. Также директор ГК «Автодом» отметил, что российская компания Sollers вплотную взялась за адаптацию автомобилей марки JAC для российского рынка LCV.

Кроме того, причину незначительного присутствия в России легких коммерческих автомобилей гендиректор ГК «Современные транспортные технологии» Олег Марков видит в российских производителях. Их фургоны практически полностью закрывают потребности клиента низкого и среднего ценового сегмента. Эксперт считает, что у китайских брендов может проявиться интерес к российскому рынку LCV со временем.

3 мая агентство «Автостат» сообщило «Известиям», что в России за последние три месяца сократилось количество дилеров, которые продают и обслуживают легкие коммерческие автомобили. Эксперты выяснили, что в январе 2023 года в России было 1503 дилера LCV, однако уже в апреле их количество сократилось до 1316.

Специалисты связывают падение числа дилеров LCV с уходом компании Renault с российского рынка. С уходом компании все 120 дилеров французской марки перешли в разряд сервисных партнеров.