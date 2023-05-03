В России сократилось количество дилеров LCV

В России за последние три месяца сократилось количество дилеров, которые продают и обслуживают автомобили класса LCV — легковых коммерческих автомобилей. Об этом 3 мая сообщает агентство «Автостат».

Эксперты агентства во время подготовки обзора на дилерские сети выяснили, что в январе 2023 года в России было 1503 дилера LCV, однако уже в апреле их количество сократилось до 1316.

Специалисты связывают падение числа дилеров LCV с уходом компании Renault с российского рынка. С уходом компании все 120 дилеров французской марки перешли в разряд сервисных партнеров.

Отмечается, что компания Hyundai сократила число дилеров на российском рынке на 30, при этом 29 из них фактически теперь выполняют функции сервиса. Та же ситуация наблюдается у Citroen, которая потеряла 14 дилеров, Peugeot и Opel сократили количество представителей на 12.

Специалисты отметили негативный тренд в вопросе количества дилеров LCV иностранных марок машин, однако есть бренды, которые смогли увеличить этот показатель. Например, у новичка рынка, отечественного Sollers, за три месяца стало на 10 дилерских центров больше, у китайского Fotonа появилось еще четыре новых дилера, а у российских ГАЗа и УАЗа — три и один соответственно.

Эксперты 27 апреля отметили общее снижение количества автомобильных дилеров в России, однако отечественных и китайских компаний становится больше. По их словам, общее количество дилеров в РФ составило 3081, что на 83 меньше, чем три месяца назад. Снижение отразилось на всех участниках рынка, кроме китайских и российских производителей.