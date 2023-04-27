Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили об ударе от Си Цзиньпина после его слов о «корыстных целях» на Украине
Мир
Захарова заявила о выходе кампании Киева против УПЦ на новый уровень
Армия
Штурмовые отряды овладели еще четырьмя кварталами Артемовска
Мир
Гросси заявил о планах создать зону безопасности вокруг ЗАЭС до конца года
Мир
Зеленский вновь попросил у Запада самолеты и вооружение
Мир
РФ примет решение о продлении зерновой сделки после межведомственных консультаций
Общество
Блогера Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов
Общество
Мировой суд в Москве оштрафовал фонд Wikimedia еще на 2 млн рублей
Происшествия
Кировский губернатор заявил о выбросе хлора в городе Кирово-Чепецк
Мир
Захарова заявила о сохранении на Украине возможности создания «грязной бомбы»
Политика
Пушилин заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы ДНР
Мир
Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на юге Ирана
Наука и техника
Астероид размером с Эйфелеву башню сблизился с Землей

В РФ отметили снижение числа дилеров на фоне роста отечественных брендов

«Автостат»: в РФ снижается общее число дилеров на фоне роста отечественных и китайских брендов
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России снижается общее количество автомобильных дилеров, однако отечественных и китайских компаний становится больше. Такими данными 27 апреля поделилось агентство «Автостат» по итогам мониторинга дилерских сетей.

Отмечается, что в апреле текущего года общее количество дилеров в РФ составило 3081, что на 83 меньше, чем три месяца назад. Снижение отразилось на всех участниках рынка, кроме китайских и российских производителей.

Так, с начала года число дилеров из КНР увеличилось на 107 и достигло 1160, в основном за счет брендов Geely, JAC, Chery, FAW, EXEED и OMODA. При этом у российских марок насчитывается 500 дилеров, что на 48 больше, чем в январе 2023 года. Основной прирост обеспечил «Москвич».

В то же время европейские бренды за прошедшие три месяца потеряли 202 дилерских центра, во многом из-за ухода из России компании Renault. Теперь у «европейцев» всего 519 дилеров.

Японские производители с начала года лишились 31 автоцентра, а американские — пяти. Теперь их интересы представляют 488 и 19 дилеров соответственно. Число дилеров корейских брендов при этом не изменилось, их все так же 395.

Педаль в ноль: в России почти закончились иномарки массового сегмента
В автосалонах по всей стране в наличии осталось чуть более 300 таких машин

Ранее, 25 апреля, зампред правительства, глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что основные параметры сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру «Авилон» утверждены. Он добавил, что реализация продажи уже на стадии завершения.

В тот же день «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. К «Автодому» перешла компания АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), подмосковный завод, лизинговая «дочка» и занимающаяся факторингом и страхованием автомобилей компания.

С февраля 2022 года ряд зарубежных компаний приостановил деятельность в России или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных из-за спецоперации в Донбассе антироссийских санкций.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023