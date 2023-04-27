В РФ отметили снижение числа дилеров на фоне роста отечественных брендов

В России снижается общее количество автомобильных дилеров, однако отечественных и китайских компаний становится больше. Такими данными 27 апреля поделилось агентство «Автостат» по итогам мониторинга дилерских сетей.

Отмечается, что в апреле текущего года общее количество дилеров в РФ составило 3081, что на 83 меньше, чем три месяца назад. Снижение отразилось на всех участниках рынка, кроме китайских и российских производителей.

Так, с начала года число дилеров из КНР увеличилось на 107 и достигло 1160, в основном за счет брендов Geely, JAC, Chery, FAW, EXEED и OMODA. При этом у российских марок насчитывается 500 дилеров, что на 48 больше, чем в январе 2023 года. Основной прирост обеспечил «Москвич».

В то же время европейские бренды за прошедшие три месяца потеряли 202 дилерских центра, во многом из-за ухода из России компании Renault. Теперь у «европейцев» всего 519 дилеров.

Японские производители с начала года лишились 31 автоцентра, а американские — пяти. Теперь их интересы представляют 488 и 19 дилеров соответственно. Число дилеров корейских брендов при этом не изменилось, их все так же 395.

Ранее, 25 апреля, зампред правительства, глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что основные параметры сделки по продаже завода Volkswagen в России дилеру «Авилон» утверждены. Он добавил, что реализация продажи уже на стадии завершения.

В тот же день «Автодом» закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. К «Автодому» перешла компания АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), подмосковный завод, лизинговая «дочка» и занимающаяся факторингом и страхованием автомобилей компания.

С февраля 2022 года ряд зарубежных компаний приостановил деятельность в России или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных из-за спецоперации в Донбассе антироссийских санкций.