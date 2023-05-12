Исполком FIG оставил в силе отстранение российских гимнастов

Исполком Международной федерации гимнастики (FIG) оставил в силе отстранение российских спортсменов, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом говорится в релизе исполкома, опубликованном 12 мая.

Заседание исполкома проходит в пятницу в Анталье.

«После новой оценки ситуации с российскими и белорусскими спортсменами и официальными лицами исполком FIG считает, что меры, уже принятые 1-2 марта 2023 года и основанные на статье 13.3 устава FIG, остаются в полной силе без каких-либо дальнейших изменений», — говорится в заявлении.

Отмечается, что организация намерена отслеживать общую ситуацию и не исключает пересмотра своего решения в зависимости от развития обстоятельств в дальнейшем.

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