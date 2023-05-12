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Сорокин вошел в тройку претендентов на приз «Везина Трофи»

Сорокин вошел в тройку претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ
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Фото: REUTERS/Wendell Cruz
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Российский хоккеист клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин может получить почетный приз «Везина трофи» по итогам сезона 2022–2023. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила Национальная хоккейная лига (НХЛ).

За приз поборются трое претендентов. Кроме Сорокина в список вошли швед Линус Ульмарк из клуба «Бостон Брюинз» и американец Коннор Хеллебайк из команды «Виннипег Джетс».

При этом Сорокин заявил, что не зацикливается на возможном получении приза.

«Я никогда не думаю о наградах в НХЛ. Включение в список претендентов на «Везину» — это не мой результат. Это результат всей команды. Мне этот сезон дал хороший опыт. Никогда не думал, что сыграю 60 матчей в чемпионате. Это непросто, но я чувствовал себя хорошо», — рассказал голкипер.

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Ранее, 3 мая, российский нападающий «Вегаса» Барбашев был признан первой звездой матча с «Эдмонтоном». Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» одержал победу над командой «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Барбашев оформил дубль и был признан первой звездой игры.

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