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Нападающий «Вегаса» Барбашев признан первой звездой матча с «Эдмонтоном»

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Фото: AP/John Locher
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Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» одержал победу над командой «Эдмонтон Ойлерз» в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашев оформил дубль и был признан первой звездой игры.

Игра состоялась в Лас-Вегасе и завершилась со счетом 6:4 в пользу «Голден Найтс».

Второй звездой матча стал нападающий «Вегаса» Чандлер Стивенсон. Он забросил в ворота соперника одну шайбу. Третья звезда — Марк Стоус — забил гол и отдал результативную передачу.

«[Дубль] это здорово, но надо отдать должное игрокам, которые сделали всё, чтобы эти голы пришли. Я забиваю больше голов, когда нахожусь перед воротами. Это и произошло сегодня», — приводит слова Барбашева «Спорт-Экспресс».

«Вегас» повел в серии со счетом 1:0.

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Ранее, 2 мая, «Нью-Джерси» победил «Рейнджерс» (4:0) в седьмом матче первого раунда Кубка Стэнли и выиграл серию со счетом 4:3. Клуб пробился во второй раунд плей-офф впервые с 2012 года.

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