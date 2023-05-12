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Эксперт рассказал об украинской «гвардии наступления» под Артемовском
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Эксперт рассказал об украинской «гвардии наступления» под Артемовском

Эксперт рассказал о задействованной под Артемовском украинской «гвардии наступления»
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В контратаках под Артемовском (украинское название — Бахмут) участвовали подразделения из так называемой украинской «гвардии наступления» — это был стратегический резерв, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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«Сейчас противник бросает в контратаки те части, которые они готовили для масштабного контрнаступления. Были замечены подразделения из так называемой украинской «гвардии наступления» — это был стратегический резерв. Ситуация, конечно, не простая, но, я думаю, у них ничего не получится», — объяснил он.

По словам Василия Дандыкина, российские подразделения знают с кем имеют дело и как противостоять противнику. Он отметил, что украинские вооруженные формирования сейчас несут большие потери.

«Уверен, наши бойцы сделают свое дело в Артемовске после чего начнут освобождение других населенных пунктов на донецком направлении», — резюмировал Василий Дандыкин.

11 мая в российском военном ведомстве сообщили, что в западной части Артемовска российские штурмовые отряды продолжали наступление. Подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах.

За сутки на донецком направлении было уничтожено до 230 боевиков ВФУ и наемников, шесть автомобилей, гаубица Д-30, а также РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Красного, Калиновки и Часова Яра Донецкой Народной Республики.

Кроме того, в районе Краматорска в ДНР был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВФУ, сообщили в Минобороны РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Черта города: ВФУ пытались деблокировать Артемовск

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