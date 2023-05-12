Председатель АЮР рассказал о притеснении россиян на Западе

Большинство обращений о русофобии и дискриминации по языковому и национальному признакам приходят от россиян из Испании, Франции, Италии, Германии, Польши, Канады и стран Прибалтики. Об этом «Известиям» рассказал председатель ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин.

«Пик обращений пришелся на первое полугодие 2022 года. На сегодняшний день получено уже более 1 тыс. заявок от соотечественников. Это и жалобы, и личные истории, и серьезные ситуации, которые требуют незамедлительного вмешательства юристов», — сказал он.

В основном у россиян возникали сложности с трудовыми, финансовыми и имущественными правами. Многие обращались за помощью в связи с тотальной дискриминацией. Граждане России жалуются на травлю, оскорбления, преследования, незаконные увольнения и выселения из жилья.

«Ассоциация юристов России в рамках проекта «За права соотечественников» зафиксировала даже отказы в получении медицинской помощи и образования. О больших трудностях сообщают и представители российского бизнеса. В основном они касаются заблокированных счетов и отказов от предоставления различных банковских услуг», — заключил Сергей Степашин.

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«Большинство обращений о русофобии приходит из Испании, Франции, Италии»